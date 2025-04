POL-BI: Junger Baum gefällt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Montag und Dienstag, 08.04.2025, kontrollierten Polizisten des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Bielefeld Lkw-Fahrer. Ein Mann war an über 60 Tagen ohne Führerschein gefahren, ein Fahrzeug wies gravierende Mängel auf und ein Mann transportierte ungesichert 25 Tonnen Stahl. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität Münster (BALM) informierte die Autobahnpolizei am Montag ...

