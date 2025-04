Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte nach Fettbrand

Altenbeken (ots)

(cr) Vergessenes Essen auf dem Herd verursachte am Freitagnachmittag, 11. April, in einer Küche an der Anschrift Feldmark in Altenbeken einen Brand. Die Bewohner kamen ins Krankenhaus. Gegen 17.15 Uhr bereitete die 70-jährige Eigentümerin des Einfamilienhauses Essen auf dem Herd zu und vergaß vermutlich den Herd abzuschalten. Dadurch gerieten zwei Körbe in der Nähe des Herdes in Brand. Teile der Kücheneinrichtung wurden beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Verursacherin und ihr 76-jähriger Ehemann kamen mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Bad Driburg. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

