Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Handtasche aus Pkw gestohlen

Altena (ots)

Am Sonntagabend wurde aus einem an der Fuelbecker Straße geparkten grauen Citroen C5 eine Handtasche gestohlen. Der Wagen parkte auf dem Schotterparkplatz an der Talsperre. Der oder die Täter schlugen zwischen 18.12 Uhr und 18.55 Uhr eine Scheibe ein und zogen die hinter dem Fahrersitz stehende Tasche raus. Die Polizei nahm eine Anzeige auf, schrieb die mit abhanden gekommenen Papiere zur Fahndung aus und führte eine KUNO-Sperrung der Bankkarte aus. Die Polizei mahnt noch einmal, keine Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Das gilt auch bei kurzen Abwesenheiten, etwa beim Brötchenholen oder einem Spaziergang am Waldrand. Ein Auto ist kein Tresor. (cris)

