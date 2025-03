Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen - Taschendiebe

Halver (ots)

Am Freitag zwischen 23.45 und 23.50 Uhr wurde aus einer Garage an der Hagener Straße ein Pedelec gestohlen. Der Inhaber bemerkte, dass der Bewegungsmelder reagierte, schaute zum Fenster raus und sah eine Person mit einem gelben Fischermantel, die - soweit im Dunkeln erkennbar - auf seinem Fahrrad hin- und herfuhr. Er ging zu seiner Garage, wo sich sein Verdacht bestätigte, und rief die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem gestohlenen Objekt handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cannondale.

Eine 59-jährige Halveranerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße bestohlen. Als sie an einem Verkaufsständer nach Ware schaute, wurde sie von einer älteren Dame angerempelt. Die entschuldigte sich und ging weiter, so dass sich die Halveranerin nichts weiter dachte. Erst beim Anprobieren in der Kabine fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche lag. Sie meldete sich auf der Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die oft in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten daher möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

