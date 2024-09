HZA-SI: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Singen

Hauptzollamt Singen

Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Mehr als 1.700 junge Menschen begannen am 1. September ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL. Davon starteten beim Hauptzollamt Singen 56 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung im mittleren Dienst und zwölf ihr duales Studium im gehobenen Dienst.

Herzlich begrüßte der ständige Vertreter des Hauptzollamts Singen, Oberregierungsrat Georg Waldinger am 01. September die neuen Nachwuchskräfte. "Heute ist ein großer, ein wichtiger Tag in Ihrem Leben. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt." so Waldinger in seiner Rede. "Sie alle haben eine bestimmte Vorstellung darüber, was die Aufgaben beim Zoll beinhalten und Sie alle haben recht - und doch unrecht. Der Beruf der Zöllnerin oder des Zöllners ist so vielfältig wie kaum eine andere Tätigkeit. Ein Beruf bei dem es selten langweilig wird, der viel Spaß und Freude machen kann."

Die Berufseinsteiger absolvieren im mittleren Dienst eine zweijährige Ausbildung. Im gehobenen Dienst ist es ein dreijähriges Studium und schließt mit einem Bachelor ab. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile im gehobenen Dienst werden an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Im mittleren Dienst erfolgt die theoretische Ausbildung an den zolleigenen Bildungszentren in Leipzig, Rostock, Plessow, Sigmaringen oder dem neuen Standort in Erfurt. Die Praxisphasen verbringen die Zoll-Nachwuchskräfte im Bezirk des Ausbildungshauptzollamts.

Nach Abschluss der Ausbildung bzw. des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte.

Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. September 2025 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2024 beim Hauptzollamt Singen für den mittleren und gehobener Zolldienst oder bei der Generalzolldirektion für den Studiengang Verwaltungsinformatik bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

