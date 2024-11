Feuerwehr München

FW-M: Kellerabteil in Brand (Kleinhadern)

München (ots)

Dienstag, 19. November 2024, 16.06 Uhr

Terofalstraße

Die Feuerwehr München ist am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand alarmiert worden. Der Einsatz in einem Mehrfamilienhaus dauerte zwei Stunden.

Eine Anruferin schilderte der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Terofalstraße. Da der Treppenraum bereits verraucht war, forderte der Einsatzleiter der Feuerwehr während der Anfahrt weitere Kräfte des Rettungsdienstes nach. Nach Eintreffen der Feuerwehrleute wurde umgehend ein Löschangriff in den Keller eingeleitet. Weitere Atemschutztrupps gingen sofort in das verrauchte Treppenhaus, um dieses zu kontrollieren. Dabei wurden mehrere Personen ins Freie gebracht. Rettungsdiensteinheiten untersuchten die Personen und brachten sie in einem Großraumrettungswagen unter. Glücklicherweise wurde keiner der Bewohnenden verletzt.

Das Feuer in einem Kellerabteil konnten die Atemschutztrupps der Feuerwehr schnell lokalisieren und anschließend abräumen. Zum Sicherstellen, dass alle Glutnester abgelöscht wurden, musste das Kellerabteil ausgeräumt werden. Auch das Entrauchen des gesamten Gebäudes nahm einige Zeit in Anspruch. Das Wohnhaus wurde auf mögliche erhöhte CO-Werte kontrolliert. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell