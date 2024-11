POL-IZ: 241112.3 Heiligenstedten: Motorrad entwendet

Norddeich (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Norddeich zu einem Einbruch in einen Container an einer Windkraftanlage gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von vergangenen Freitag 14.00 Uhr, bis zum Montag, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu einem Container an einer Windkraftanlage etwa 200 Meter östlich ...

mehr