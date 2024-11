Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241112.2 Norddeich: Einbruch in Baucontainer

Norddeich (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Norddeich zu einem Einbruch in einen Container an einer Windkraftanlage gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von vergangenen Freitag 14.00 Uhr, bis zum Montag, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu einem Container an einer Windkraftanlage etwa 200 Meter östlich der Landesstraße 305. Aus dem Inneren stahlen sie technische Geräte, unter anderem Router und eine Musikbox. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei 1.800 Euro liegen, der Wert des Stehlguts bei 2.500 Euro.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

