POL-PB: Alleinunfall auf der Halberstädter Straße - Fahrer ohne Führerschein durch Handy abgelenkt und unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Altenbeken (ots) - (cr) Vergessenes Essen auf dem Herd verursachte am Freitagnachmittag, 11. April, in einer Küche an der Anschrift Feldmark in Altenbeken einen Brand. Die Bewohner kamen ins Krankenhaus. Gegen 17.15 Uhr bereitete die 70-jährige Eigentümerin des Einfamilienhauses Essen auf dem Herd zu und vergaß vermutlich den Herd abzuschalten. Dadurch gerieten zwei Körbe in der Nähe des Herdes in Brand. Teile der ...

