POL-PB: mit Haftbefehl Gesuchter verunfallt auf der Flucht vor der Polizei

Paderborn (ots)

(cr) Am Montagmittag, 14. April, kollidierte ein mit Haftbefehl gesuchter Fahrradfahrer auf der Flucht vor der Polizei mit einem Auto. Er verletzte sich dabei schwer. Unfallort war die Neuhäuser Straße zwischen der Straße Paderwall und Paderstraße. Die Neuhäuser Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der 39-jährige Mann stand gegen 12.15 Uhr an der Fußgängerampel auf der Neuhäuser Straße und wartete auf grün. Zivile Polizisten erkannten den Gesuchten und sprachen ihn an. Daraufhin überquerte der Fahrradfahrer bei Rot die Neuhäuser Straße in Richtung Paderstraße, um sich der Festnahme zu entziehen. Dabei kollidierte er mit einem Skoda, der aus Richtung Paderwall unterwegs war. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich am Kopf. Die Polizeibeamten leisteten sofort erste Hilfe. Der 63-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Die Neuhäuser Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der gesuchte Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

