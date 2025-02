Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am gestrigen Montag (10.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford auf der Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn. Auf Höhe des Universitätsviertels kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Hyundai einer 34-Jährigen zusammen. Die 34-jährige Fahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 37-Jährigen.

