POL-PB: Batteriewechsel an Motorrad vermutlich ursächlich für Garagenbrand

Paderborn (ots)

(cr) Am Montagmittag, 14.04., geriet ein Motorrad der Marke Suzuki in einer Garage am Querweg in Paderborn in Brand. Die Flammen schlugen auf die Fassade eines Reihenhauses und auf einen benachbarten Carport über, in dem ein Wohnmobil stand. Brandauslöser war vermutlich eine ausgewechselte Motorradbatterie. Der Besitzer des Kraftrads wurde leicht verletzt.

Der 72-jährige Eigentümer, der zuvor die Batterie an dem Fahrzeug gewechselt hatte, stellte gegen 13.30 Uhr das brennende Motorrad in seiner Garage fest. Die Flammen hatten sich bereits ausgebreitet und waren auf seinen Pkw sowie auf den angrenzenden Carport mit dem Wohnmobil übergeschlagen. Um den Schaden einzugrenzen, schaffte der Mann die Fahrzeuge noch aus der Garage und alarmierte im Anschluss die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen. Das Motorrad, das Wohnmobil, die Garage und der Carport brannten komplett aus. Das Auto und die Hausfassade wurden durch die Flammen beschädigt. Der 72-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Der Querweg musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro.

