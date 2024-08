Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Baukran stürzt um und beschädigt Wohnhäuser

Hamburg (ots)

Hamburg Farmsen-Berne, Eckerkoppel, Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr, 28.08.2024, 14:39 Uhr

In der Eckerkoppel in Farmsen-Berne ist am Mittwochnachmittag ein ca. 20m hoher Baukran umgestürzt. Durch den Sturz wurden zwei angrenzende Wohnhäuser sowie ein auf der Baustelle befindliches Gerüst teils stark beschädigt. Der Baukran kam teilweise auf den Häusern zu liegen und zog Dachflächen und Mauerwerk in Mitleidenschaft.

Da zu Beginn unklar war, ob Personen durch den Einsturz verletzt wurden, alarmierte die Rettungsleitstelle zusätzlich zu den Einheiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr einen Rettungswagen sowie eine Notärztin zur Einsatzstelle. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt dreizehn anwesende Personen gesichtet. Verletzt wurde jedoch niemand.

Zur Sicherung des Baukrans und des Gerüsts wurde die Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung der Berufsfeuerwehr an die Einsatzstelle alarmiert. Teilweise mussten die Gerüstteile mit hydraulischem Rettungsgerät abgetrennt und zu Boden gebracht werden. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) sowie ein Baustatiker beurteilten die Gebäudeschäden und mögliche Folgebewegungen des Baukrans. Auf Grund dieser Einschätzung entschied der Einsatzleiter, Deckenteile in einem der Wohnhäuser provisorisch abzustützen. Zwei Doppelhaushälften wurden für die Bewohnerinnen und Bewohner vorerst gesperrt. Alle betroffenen Personen konnten jedoch bei Familien oder Freunden unterkommen.

Die Ursachenermittlung hat die Polizei Hamburg übernommen. Die Feuerwehr Hamburg war zusammen mit dem Technischen Hilfswerk und dem Rettungsdienst mit circa 40 Einsatzkräften bis in die Abendstunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell