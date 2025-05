Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Begleiter angegriffen und Pfefferspray gesprüht

Nachdem er einem Begleiter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und am Eingang zur LEA zwei Mitbewohner angegriffen und einen davon leicht verletzt haben soll, endete der Montagabend für einen 25-Jährigen im Krankenhaus. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 22.30 Uhr in der Unterführung beim Kreisverkehr Binger Straße zunächst mit drei Begleitern in Streit geraten sein und daraufhin einem von ihnen das Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Hierdurch wurde der 34-Jährige leicht verletzt und in der Folge ambulant im Krankenhaus versorgt. Etwa eine halbe Stunde später soll der 25-Jährige am Eingang zur LEA dann mit den beiden verbliebenen Männern abermals aneinandergeraten sein und einen von ihnen tätlich angegriffen haben. Trotz unmittelbarer Intervention des Security-Personals wurde der 22-Jährige dabei leicht verletzt. Nachdem sich der augenscheinlich alkoholisierte 25-Jährige auch den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Gesamtverhaltens einem Arzt vorgestellt, der ihn schließlich in die Fachabteilung eines Krankenhauses einwies. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Herbertingen

Waren aus Hofladen gestohlen

Bereits zum wiederholten Mal hat eine Frau Waren aus einem Hofladen in Marbach gestohlen. Die Frau war dem Besitzer aufgefallen, nachdem sie bereits Anfang Mai Eier, zwei Flaschen Limo, Eis, eine Packung Karotten sowie Wechselgeld aus einer Kasse mitgenommen hatte und den Hof offenbar am Montagabend abermals aufsuchte. Nachdem er die bis dato Unbekannte auf die Vorfälle ansprach, gab diese ihm 20 Euro und fuhr davon. Erst im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass die Frau erneut zwei Packungen Eier sowie Wechselgeld aus der Kasse gestohlen hatte. Nachdem das Kennzeichen der Täterin nun bekannt ist, dürfte sie demnächst in Kontakt mit der Polizei kommen, die wegen der Diebstähle ermittelt.

Bad Saulgau/Herbertingen

Schockanrufe rechtzeitig durchschaut

In mindestens zwei Fällen haben Unbekannte am Montagnachmittag versucht, durch sogenannte Schockanrufe Menschen zur Übergabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. In beiden der Polizei bekanntgewordenen Fällen spielten die Täter am Telefon vor, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei, um diesen vor einer Inhaftierung zu bewahren. In diesen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche und legten auf, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei warnt wiederholt vor dieser bekannten, aber äußerst perfiden Masche und appelliert, insbesondere lebensältere Angehörige über diese Betrugsform aufzuklären. Weitere Informationen zu dieser und zu weiteren Betrugsarten und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden bewahrt, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kfz-Steuergesetz ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 22-Jährigen. Er war am Montagmittag im Stadtgebiet mit einem Pkw unterwegs, dessen Kennzeichen zuvor amtlich entstempelt worden waren. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer aktuell nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Der 22-Jährige wird sich dafür nun strafrechtlich zu verantworten haben. Ebenso angezeigt wird die Halterin des Fahrzeugs, die die Fahrt zuließ.

Bad Saulgau-Braunenweiler

Sachbeschädigung auf Kindergarten-Gelände

Sachschaden von mehreren hundert Euro ist auf dem Gelände eines Kindergartens in der Löwenstraße entstanden, nachdem Unbekannte mutmaßlich im Zeitraum zwischen dem 30.04. und dem 02.05.25 dort ihr Unwesen getrieben haben. Neben dem Anbringen von Rasierschaum an Türklinken, das keinen Schaden verursachte, wurden offenbar auf dem Freigelände auch mindestens drei kleine Feuer entzündet. Hierdurch wurde neben einem kleinen Stück Rasen auch die große Sandkastenabdeckung durch ein Brandloch beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Vorgänge oder Personen, die Hinweise zur Identität von möglichen Verursachern geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell