POL-PPRP: Brand in Asylunterkunft

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (14.04.2025), gegen 17 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Glasscheibe an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau. Anschließend stieg er in die Linie 10 in Richtung Luitpoldhafen. Nach Zeugenangaben verließ er die Straßenbahn an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße wieder. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Durch ...

