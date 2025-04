Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenhaltestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.04.2025), gegen 17 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Glasscheibe an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau. Anschließend stieg er in die Linie 10 in Richtung Luitpoldhafen. Nach Zeugenangaben verließ er die Straßenbahn an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße wieder. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden.

Durch Zeugen wurde er als circa 25-30 Jahre alt, mit dunkelblonden, kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er trug dunkelblaue Jeans, eine schwarze Daunenjacke, ein schwarzen T-Shirt mit roter Schrift, eine Bauchtasche und eine silberne Sonnenbrille. Außerdem habe er am Kopf geblutet.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell