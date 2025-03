Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zwei Wohnungseinbruchdiebstähle in örtlicher Nähe ohne Stehlgut - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am 08.03.2025 (Samstag) ist es zu gleich zwei Einbruchstaten in Quickborn gekommen. In beiden Fällen wurde durch die Eigentümer festgestellt, dass offenbar nichts gestohlen wurde. Nahbereichsfahndungen, bei denen auch Hunde eingesetzt wurden, mussten ergebnislos abgebrochen werden.

Eine Tat ereignete sich im Tatzeitraum von 16.30 Uhr bis 21.55 Uhr in der Hölderlinstraße. Unbekannte Täter hatten sich hier gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dieser Tat nichts entwendet. Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Fontanestraße im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.50 Uhr. Die Tatbegehungsweise gleicht der in der Hölderlinstraße. Auch in diesem Fall verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume. Nach ersten Ermittlungen ist auch hier nichts entwendet worden.

Aufgrund der örtlichen Nähe und der identischen Tatbegehungsweise ist ein Zusammenhang beider Taten möglich. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt auch in diese Richtung. Zeugen, die an einem der beiden Tatorte in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Feststellungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell