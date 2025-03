Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nahe - Feuer in Wohnkomplex - die Polizei führt Brandermittlungen durch und sucht Zeugen

Nahe (ots)

Am Freitagmorgen (07.03.2025) ist es gegen 01.00 Uhr zu einem Feuer in einem Wohnkomplex in der Straße Wischhoff gekommen. Die Ermittler können derzeit eine Brandstiftung nicht ausschließen, ermitteln aber in alle Richtungen.

Gegen 01.00 Uhr wurde eine Bewohnerin durch einen schrillen Alarmton geweckt und suchte zunächst im eigenen Wohnbereich und dann auch auf dem Flur nach der Ursache. Dort entdeckte die Frau neben einem ausgelösten Brandmelder auch Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Weiterhin weckte die Rentnerin die Nachbarn, die dann allesamt den Wohnkomplex verließen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bad Segeberg geführt. Mögliche Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, was mit diesem Brand in Verbindung stehen könnte, melden sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell