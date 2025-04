Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.04.2025), gegen 19 Uhr, war ein 39-jähriger Autofahrer auf der Salzburger Straße in Richtung Bozener Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Steiermarkstraße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Steiermarkstraße in Richtung Maudacher Straße fahrenden, 53-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurden drei Mitfahrende des 39-Jährigen im Alter von 35 bis 61 Jahren, sowie die 44-jährige Beifahrerin des 53-Jährigen leicht verletzt. Das Auto des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

