BPOLI DD: Bundespolizei Dresden: Mehrere Festnahmen am Hauptbahnhof wegen Haftbefehlen

Dresden (ots)

Dresden, 16. November 2024 - gegen 15:15 Uhr, sprach eine Streife der Bundespolizei am Eingang des Hauptbahnhofes Dresden eine auf dem Boden sitzende Person an. Es handelte sich um einen 40- jährigen slowakischen Staatsbürger, der durch die Staatsanwaltschaft Leipzig zur Strafvollstreckung wegen Sachbeschädigung mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann hatte eine Haftstrafe von 15 Tagen oder eine Geldstrafe von 240 Euro zu verbüßen, konnte jedoch die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde an die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Zweite Festnahme am 17. November 2024 - Am Sonntag, den 17. November 2024, wurde um 21:30 Uhr eine uniformierte Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden auf einen 25-jährigen deutschen Staatsbürger aufmerksam. Bei einer polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag. Der Mann hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen oder die Möglichkeit, eine Geldstrafe von 600 Euro zu zahlen,wegen versuchter Nötigung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Dresden überführt, da er die Geldstrafe nicht bezahlte.

Dritte Festnahme am 17. November 2024 - Um 23:30 Uhr wurde ein 42- jähriger ukrainischer Staatsbürger am Hauptbahnhof Dresden kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorlag. Er hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen oder eine Geldstrafe von 3.000 Euro wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verbüßen. Auch er wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht.

