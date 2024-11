Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aggressiver Angriff auf Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Dresden (ots)

Am Montag, dem 12. November 2024, um 09:55 Uhr, klingelten zwei Männer an der Eingangstür des Bundespolizeireviers am Dresdner Hauptbahnhof. Ein Bundespolizist öffnete die Außentür, als einer der Männer plötzlich auf ihn zustürmte und versuchte, ihn mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der Beamte konnte diesen Angriff jedoch abwehren.

Daraufhin wurde der 23-jährige deutsche Angreifer von anderen Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Festnahme wehrte sich der Mann und beleidigte die Beamten mit herabwürdigenden Äußerungen. Zudem spuckte er in ihre Richtung.

Im Gewahrsamsbereich zeigte der Beschuldigte erneut aggressives Verhalten, indem er versuchte, nach den Beamten zu treten. Später urinierte er in seine Zelle.

Bei einer Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen System stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich aufgefallen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann alkoholisiert war.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

