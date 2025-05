Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzungen in Erstaufnahmeeinrichtung

Mit einem größeren Polizeieinsatz und insgesamt acht Ingewahrsamnahmen endeten am Dienstagabend zwei tätliche Auseinandersetzungen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen. Dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen zufolge war es kurz vor 22 Uhr aus bislang nicht geklärtem Grund zunächst zu einem Streit zweier Männer gekommen, in dessen Verlauf sich rund zwei Dutzend weitere Bewohner mit den Parteien solidarisierten. Nach Intervention durch den Sicherheitsdienst und die hinzugezogenen Polizeistreifen gegen die hochaggressiven, größtenteils alkoholisierten und augenscheinlich teils auch unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Beteiligten wurden vier der Aggressoren in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hierbei kam es zu einem tätlichen Angriff mittels Kopfstoß gegen einen Beamten sowie zu weiteren versuchten Angriffen, Widerstandshandlungen sowie diversen Beleidigungen. Sowohl der angegriffene Beamte als auch ein Teil der Beteiligten wurde im Zuge des Tumults leicht verletzt. Aufgrund der teils massiven Auswirkungen der Alkoholisierungen wurden die vier in Gewahrsam genommenen Personen letztlich zur medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei zu einer erneuten Schlägerei auf dem Gelände der LEA alarmiert. Hier war es den bisherigen Erkenntnissen zufolge zum Disput zwischen vier Männern gekommen, der schließlich in Handgreiflichkeiten gipfelte, durch die alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Auch hier wurden die vier Personen in Gewahrsam genommen und mussten den Rest der Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen der umliegenden Polizeireviere verbringen. Gegen das Quartett wird ebenfalls ermittelt.

Sigmaringen

Baustellenbedingtes Durchfahrtsverbot überwacht

Nachdem bereits am Montag festgestellt wurde, dass Verkehrsteilnehmende offenbar das baustellenbedingte Durchfahrtsverbot der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen ignorieren und teilweise verbotswidrig einen parallel verlaufenden Waldweg nutzen, hat die Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstagnachmittag den Streckenabschnitt schwerpunktmäßig überwacht. In diesem Zeitraum wurden rund ein Dutzend Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die Umleitungsbeschilderung hielten und die Verbotszeichen missachteten. Sie mussten noch vor Ort ein Verwarngeld von je 50 Euro entrichten. Bei einem Fahrzeugführer wurde zudem bekannt, dass er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist, weswegen gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt wird. Die Verkehrspolizei wird im Zeitraum der bestehenden Baustelle auch weiterhin ein verstärktes Augenmerk auf den Streckenabschnitt legen.

Bad Saulgau

Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Weil er eigenen Angaben zufolge keine Lust auf eine Kontrolle hatte, da seine Freunde auf ihn warteten, ist ein 15-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad zunächst vor einer Streifenwagenbesatzung geflüchtet. Nachdem die Beamten das Zweirad kurz vor 15.30 Uhr kontrollieren wollten und entsprechende Anhalteaufforderungen gaben, ignorierte der Jugendliche Blaulicht, Laufschrift und eine Lautsprecheransprache, versuchte während der Fahrt sein Kennzeichen mit der Hand zu verdecken und flüchtete unter anderem in die entgegengesetzte Richtung einer Einbahnstraße. Nachdem die Beamten die Zulassung trotzdem erkennen konnten, trafen sie den Jugendlichen später an seiner Wohnanschrift wieder. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten sie auch einen Bericht an die Führerscheinstelle, der für den 15-Jährigen möglicherweise noch weitere Konsequenzen haben könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell