Überlingen

Ladendieb attackiert Angestellten

Mit Strafanzeigen muss ein 29-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Lippertsreuter Straße gestohlen und im Anschluss einen Angestellten attackiert hat. Der Mann steckte gegen 15.30 Uhr diverse Lebensmittel in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als er vom aufmerksamen Ladendetektiv darauf angesprochen und festgehalten wurde, packte der 29-Jährige sein Gegenüber am Kragen und stieß ihn gegen einen Aufsteller. Der Angestellte stürzte und verletzte sich dabei leicht, konnte jedoch die Verfolgung aufnehmen und die Polizei verständigen. Der Tatverdächtige entledigte sich auf der Flucht des Diebesguts und kam zum Markt zurück, um dort seinen nicht versicherten E-Scooter abzuholen. Polizisten nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weil sich der Verdacht ergab, dass er offenbar unter Drogeneinwirkung stand, musste der 29-Jährige zudem eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis der Auswertung wird darüber entscheiden, ob sich der Mann auch wegen einer berauschten E-Scooter-Fahrt verantworten muss.

Friedrichshafen

Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 207 zwischen Kluftern und Markdorf wurden am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt. Eine 21 Jahre alte Fiat-Fahrerin war gegen 7.45 Uhr in Richtung Markdorf unterwegs und kam bei Lipbach in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort prallte sie seitlich gegen den BMW eines entgegenkommenden 39-Jährigen und im Anschluss frontal in den dahinterfahrenden Volvo eines 45-Jährigen. Der BMW kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und in einem Vorgarten zum Stehen. Alle drei Autofahrer sowie ein auf dem angrenzenden Radweg fahrendes Kind, das Trümmerteile abbekam, wurden leicht verletzt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzten und brachte die Verursacherin zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An allen drei Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf rund 45.000 Euro geschätzt wird. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die L 207 voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Nachdem angebliche Handwerker am Mittwochvormittag eine Seniorin in der Eberhardstraße ausgetrickst und bestohlen haben, ermittelt der Polizeiposten Altstadt und bittet um Hinweise. Als die Frau gegen 10.30 Uhr auf ihrem Balkon stand, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Er gab an, den Wasserdruck prüfen zu müssen, weil Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle eine Wasserleitung beschädigt hätten. Die Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und ließ den Mann ins Haus. Von den vorgegebenen Tätigkeiten des Handwerkers abgelenkt, bemerkte die Hausbewohnerin nicht, wie dessen Komplize das Haus ebenfalls betrat, zeitgleich den Rest der Wohnung nach Wertsachen durchsuchte und diversen Schmuck sowie Silberbesteck stahl. Erst als die Täter weg waren, fiel der Diebstahl auf und die Frau ließ die Polizei über den Vorfall informieren. Einer der Männer wird als etwa 25 - 30 Jahre alt und rund 170cm groß beschrieben. Er hatte eine normale Statur und ein "volles", rundes Gesicht. Auffällig soll ein Tattoo auf der linken Wange unter dem Auge gewesen sein. Der Mann hatte dunkle kurze Haare, gebräunte Haut und sprach gebrochen Deutsch. Seinen Begleiter konnte die Seniorin nicht beschreiben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die zur fraglichen Zeit in Tatortnähe auf verdächtige Männer aufmerksam wurden oder Hinweis zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Informationen zu dieser Masche finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Friedrichshafen

Turnhallen-Kamin beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitag vergangener Woche und Montag den Kamin der Turnhalle der Albert-Merglen-Schule in der Heinrich-Heine-Straße beschädigt. Die Ermittler fanden am Kamin einen eingeklemmten Fußball und schließen nicht aus, dass der Kamin beim Versuch, den Ball hinunterzustoßen, brach. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweis etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Owingen

Motorradfahrerin stößt mit Auto zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 18-jährige Motorradfahrerin erlitten, als sie am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen ist. Ein 48 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte vom Henkerberg kommend die Kreuzung geradeaus in die Zeppelinstraße überqueren und nahm dabei der von rechts kommenden Zweiradfahrerin die Vorfahrt. Die 18-Jährige kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Straße. Ein Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in eine Klinik. Ihr Kleinkraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

