Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 28-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem sich während der Überprüfung entsprechende Verdachtsanzeichen bei dem Mann ergeben hatten, reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC. Der 28-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Veringenstadt

Anbau brennt nieder

Der Brand eines hölzernen Anbaus hat am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Straße "An der Reute" ausgelöst. Mutmaßlich hatte eine zum Frostschutz aufgestellte brennende Kerze den Schopf, der an eine Garage angrenzt, entzündet, sodass dieser niederbrannte. Ein Übergreifen der Flammen auf die Garage konnte durch die Feuerwehr weitestgehend verhindert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, verletzt wurde niemand.

Mengen

Versuchter Raub

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubes ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag im Bereich des Schleussbrunnenwegs. Den Angaben einer 22-Jährigen zufolge sei diese zwischen 15.45 und 16 Uhr als Fußgängerin mit einem Kinderwagen in Richtung der Straße "An der Arnoldsgrube" unterwegs gewesen, als sich aus Richtung Aussichtsturm ein Motorroller mit zwei Personen genähert und neben ihr angehalten habe. Einer der augenscheinlich Jugendlichen habe dann unvermittelt ein Messer gezückt, offenbar in der Absicht, Wertsachen zu fordern. Nachdem beide jedoch in den Kinderwagen geschaut hatten, hätten sie von ihrem Vorhaben abgelassen und seien nach Süden in Richtung Bremen davongefahren. Die 22-Jährige blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Diese sucht nun nach den beiden Tatverdächtigen, die grob zwischen 14 und 16 Jahre alt und schlank gewesen sein und akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben sollen. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Motorradhelme mit dunklen Visieren. Personen, denen das Duo auf dem schwarzen oder anthrazitfarbenen Motorroller möglicherweise aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Mengen

Unter Drogeneinwirkung Pkw gelenkt

Augenscheinlich unter Drogeneinwirkung stand ein 29-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am frühen Donnerstagmorgen bei Mengen angehalten hat. Nachdem der Mann während der Polizeikontrolle deutliche körperliche Auffälligkeiten zeigte, erhärtete ein daraufhin durchgeführter Vortest den Verdacht einer Beeinflussung durch THC und Amphetamin. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Bad Saulgau

Trunkenheitsfahrt

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand der 32-jährige Lenker eines Kleintransporters, der von einer Streifenwagenbesatzung am Mittwochabend im Stadtgebiet überprüft wurde. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin der 32-Jährige sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein unmittelbar abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Ostrach

Zweiradlenker bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich der 16-jährige Lenker eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Tafertsweiler und Eschendorf. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete der Zweiradlenker beim Linksabbiegen das Rechtsfahrgebot, kam zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW. Hierdurch zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

