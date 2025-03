Stockach (ots) - Zwei Verletzte Personen sind die Folgen eines Unfalls am Freitagmorgen im Einmündungsbereich der Überlinger Straße / Steigstraße. Eine 65-Jährige fuhr mit einem Skoda Fabia von der Steigstraße kommend in Richtung Überlinger Straße und kreuzte die Fahrbahn eines 22-Jährigen, der bereits auf der Überlinger Straße in Richtung Stockach unterwegs ...

mehr