Schönwald im Schwarzwald (ots) - Auf der Furtwanger Straße ist es am Sonntag, gegen 7:15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 21-Jähriger Fahrer betrunken war. In Richtung Furtwangen unterwegs stieß er in seinem VW gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Hyundai und verursachte einen Schaden in noch ...

mehr