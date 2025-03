Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfall verursacht (02.03.2025)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Auf der Furtwanger Straße ist es am Sonntag, gegen 7:15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 21-Jähriger Fahrer betrunken war. In Richtung Furtwangen unterwegs stieß er in seinem VW gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Hyundai und verursachte einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme trat das ganze Unheil des Unfalls zu Tage: Der junge Mann hatte deutlich über zwei Promille im Blut, keinen Führerschein und ein nicht versichertes Auto, an dem auch noch gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Neben den Strafanzeigen war auch noch eine Blutentnahme fällig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell