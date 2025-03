Oberndorf am Neckar - K 5520 (ots) - Am Sonntag ist es auf der Kreisstraße 5520 zu einem Unfall mit etwa 20.000 Euro Schaden gekommen. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer - in Richtung Aistaig unterwegs - war am Steuer eingeschlafen und mit einem parkenden Fiat Kleintransporter zusammengestoßen. Neben dem Sachschaden ...

