Friedrichshafen

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Jeweils entgegen der Verkehrsregeln unterwegs waren zwei Fahrer, die am Donnerstagmorgen in der Barbarossastraße zusammengestoßen sind. Eine 21 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin fuhr vor dem Kreisverkehr verbotswidrig nach links auf den Gehweg und kollidierte mit einem ebenfalls verbotenerweise auf dem Gehweg radelnden 40 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Beim wuchtigen Zusammenprall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der Pedelec-Lenker wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

Vom Flirt zur organisierten Erpressung

Der Flirt mit einer Unbekannten über einen Online-Chat endete für einen Heranwachsenden aus dem Bereich Friedrichshafen Mitte der Woche abrupt. Seine Chat-Partnerin hatte den jungen Mann im Laufe der zunächst offenbar netten Unterhaltung dazu gebracht, freizügige Bilder von sich aufzunehmen und zu übersenden. Die Aufnahmen nutzte sie kurzerhand, um ihn mit dem Versand der Dateien an Freunde und Bekannte zu erpressen. Der Geldforderung kam er nicht nach und erstattete Anzeige wegen Erpressung. Die Polizei warnt vor dieser Masche, die sich "Sextortion" nennt. Informationen zum Thema finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/ .

Markdorf

Betrunkener Radfahrer legt sich mit Polizisten an

Mit Anzeigen muss ein 43 Jahre alter Pedelec-Fahrer rechnen, der sich am Donnerstagmittag mit der Polizei angelegt hat. Im Rahmen anderer Ermittlungen war der Mann auf dem Polizeiposten und wurde beim Gehen aufgefordert, aufgrund seines Atemalkoholwerts von 2,4 Promille, sein Pedelec zu schieben. Kurz darauf erwischten die Polizisten ihn dennoch fahrenderweise und stoppten ihn an einer Tankstelle in der Ravensburger Straße. Bei der Kontrolle reagierte er umgehend aggressiv und vollkommen uneinsichtig. Als er versuchte, die Beamten mit Schlägen zu attackieren, setzten diese Pfefferspray gegen ihn ein. Der 43-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Weil er das Pedelec offenbar einem Bekannten gestohlen hatte, drohen ihm mutmaßlich noch weitere strafrechtliche Konsequenzen.

Überlingen

Rad rollt in Gegenverkehr und prallt in Auto - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall auf der L 200 am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine Daihatsu-Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, als ihr kurz vor dem Stadteingang Überlingen ein einzelnes Rad über die Straße entgegenrollte. Dieses schlug in der Fahrzeugseite ein und verursachte rund 2.000 Euro Sachschaden. Ein Pannenfahrzeug konnte sie bei einer direkten Absuche im Nahbereich nicht feststellen. Ob eine Gruppe Jugendlicher, die sich im Anschluss verdächtig auf dem Gehweg entlang der Lippertsreuter Straße aufgehalten haben sollen, mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Betrunken auf E-Scooter unterwegs - Strafanzeige

Polizisten haben am späten Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der deutlich Alkohol intus hatte. Sie waren in der Bahnhofstraße auf die Schlangenlinienfahrt des 65-Jährigen aufmerksam geworden und stellten bei der Kontrolle schnell die Ursache für die unsichere Fahrweise fest. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 2,2 Promille, woraufhin der 65-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Weil er die absolute Fahruntüchtigkeit offensichtlich weit überschritten hatte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

