Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Geschwindigkeitskontrollen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 8808 zwischen Kißlegg und Wangen war nahezu jeder zehnte der gemessenen Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei hatten im Bereich Dürren die Messungen per Laser durchgeführt und in der Folge rund zwei Dutzend Auto- und Lkw-Fahrer verwarnt. Die Geschwindigkeit ist auf diesem Abschnitt auf 70km/h für Pkw begrenzt, Lkw dürfen maximal 60 km/h fahren. Der höchstgemessene Verstoß lag bei 104 km/h.

Ravensburg

Mitarbeiterin von Bauzäunen erfasst und schwerer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich die Mitarbeiterin eines Baumarkts in der Bleicherstraße am Donnerstagmorgen bei einem Unfall zugezogen. Bei Umstell-Arbeiten kippten Bauzäune von einer Palette, die mit einem Gabelstapler transportiert wurde, um und erfassten die Frau. Diese erlitt dabei Verletzungen, unter anderem am Kopf. Ein Rettungsdienst brachte die Angestellte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ravensburg hat Überprüfungen zu dem Unfall eingeleitet.

Ravensburg

Bürgerbüro beschmiert

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Fassade eines Bürgerbüros in der Rosenstraße, offenbar politisch motiviert, mit Farbe beschmiert. Durch die Schmierereien entstand Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg und die Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Gartenstraße, an der Einfahrt zu einem Parkhaus, erlitten. Der 36-Jährige fuhr mit seiner Suzuki in Richtung Schussenstraße und wurde dabei von einem ebenfalls 36 Jahre alten VW-Fahrer übersehen, der aus Richtung der Schussenstraße nach links in das Parkhaus abbiegen wollte. Bei der Kollision stürzte der Zweiradfahrer, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Neben den Unfallermittlungen gegen den Unfallverursacher prüfen die Polizei auch eine Bußgeldanzeige gegen den Motorradfahrer, da dieser nach derzeitigen Erkenntnissen den dortigen Radweg genutzt hat, um rechts an den stehenden Pkw vorbeizufahren.

Leutkirch im Allgäu

Tatverdächtiger nach über ein Dutzend Fällen von zerstochenen Autoreifen ermittelt

Nachdem in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. im Stadtgebiet Leutkirch im Allgäu an 18 Pkw die Reifen mutwillig zerstochen wurden (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6024829 ) hat das Polizeirevier Leutkirch Ermittlungen gegen einen 65-Jährigen eingeleitet. Der Mann wurde zumindest in einem Fall bei seiner Tat aufgezeichnet. Die Ermittler prüfen nun, ob er auch für die übrigen Fälle verantwortlich ist. Nach Abschluss der Ermittlungen, deren Gegenstand auch das aktuell noch unklare Motiv ist, wird der 65-Jährige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

