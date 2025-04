POL-ROW: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg für den Zeitraum 18.04.2025 - 20.04.2025

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg für den Zeitraum 18.04.2025 - 20.04.2025

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel: Verkehrsunfall mit über zwei Promille Am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Tankstelle in der Harburger Straße. Ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Stade kam mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hinweisschild. Während der Aufnahme des Sachverhaltes stellte sich heraus das der Fahrzeugführer offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholgehalt von über zwei Promille. Der Fahrzeugführer wurde letztlich lediglich durch den Stich in die Armbeuge, bei der anschließenden Blutentnahme, "verletzt". Der Führerschien wurde zunächst einbehalten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Rotenburg: Glückliche Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, hatte ein übermütiger Fahrzeugführer Glück, aufmerksame Menschen um sich herum zu haben. Ein 26-jähriger aus Rheinland-Pfalz hatte trotz seiner offensichtlichen Alkoholisierung damit geprahlt, mit seinem Pkw weg fahren zu wollen. Dies hatten Personen mitbekommen und hinderten ihn an diesem Vorhaben. Da es jedoch zu Handgreiflichkeiten kam wurde die Polizei dazu gerufen. Die stellte letztlich eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille fest und stellte vorsorglich die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Fahrt zu verhindern.

Rotenburg - Südkreis: Ruhige Osterfeuer Am Samstag wurden wieder traditionell in den Ortschaften Osterfeuer entfacht und erfreuen sich immer großer Beliebtheit. In Bothel und Hiddingen kam es jedoch zu kleineren Streitereien, welche leider auch in Körperverletzungen endeten. Unterm Strich wurde zum Glück niemand ernsthaft verletzt, Strafanzeigen waren allerding dennoch erforderlich und werden in der Folge der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung vorgelegt. Die Mehrheit der Feierlichkeiten verlief jedoch erfreulich friedlich und entspannt.

Unterstedt:

Am Sonntag, gegen 00.25 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Altpapiercontainers gemeldet. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Zeuge hatte kurz zuvor zwei Personen in der Nähe des Containers bemerkt, konnte jedoch keine genauen Angaben machen. Zeugen die den Vorfall ggf. beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter der bekannten Telefonnummer (04261-9470).

Kirchwalsede: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, gegen 07.40 Uhr, wurde der Polizei ein verunfallter Transporter zwischen Eversen und Westerwalsede gemeldet. Eine Überprüfung der Örtlichkeit ergab, dass dieser offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt ist. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Bothel konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und hatte sich glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde vorsorglich jedoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,5 Promille. Einen Führerschien konnte ihm nicht abgenommen werden, da er noch keinen besitzt. Dafür wurde ihm jedoch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Entsprechend wurden Strafverfahren eingeleitet und er kann von Glück reden, niemanden verletzt zu haben. An dem Fahrzeug und der Ladung entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

