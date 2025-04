Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanrufe in und um Visselhövede: Polizei warnt erneut vor perfiden Betrugsmaschen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schockanrufe in und um Visselhövede: Polizei warnt erneut vor perfiden Betrugsmaschen ++

Visselhövede. In den vergangenen Tagen registriert die Polizei in Visselhövede und Umgebung wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe.

Besonders mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage warnen wir erneut eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche, bei der Täter versuchen, mit dramatischen Geschichten und emotionalem Druck an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Die Anrufer gehen hochprofessionell vor: Häufig geben sie sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Personen aus und behaupten zum Beispiel, ein naher Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht oder befinde sich in großer Not. In einigen Fällen wurden sogar reale Namen von Familienmitgliedern genannt, um die Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen. Ziel ist es stets, die Angerufenen in eine Stresssituation zu versetzen - und sie zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Wir raten daher dringend zur Vorsicht und geben folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit, um die Situation zu prüfen.

- Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt - auch wenn der Anrufer behauptet, ein Polizist zu sein.

- Rufen Sie selbst unter den Ihnen bekannten Nummern bei Angehörigen an, um deren Wohlbefinden zu klären.

- Geben Sie keine Auskünfte über finanzielle Verhältnisse, Wertsachen oder Kontodaten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Wählen Sie im Zweifel immer den Notruf 110.

Bitte sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen, Nachbarn oder Bekannten über diese Masche und helfen Sie dabei, mögliche Opfer zu sensibilisieren. Täter setzen gezielt auf Verunsicherung - Wissen und Vorsicht sind der beste Schutz.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Kontaktbeamten der Polizeidienststellen und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Rotenburg zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell