Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung für die PI Rotenburg 11.04.-13.04.2025

Rotenburg (ots)

Rotenburg - Geschwindigkeitskontrollen

Am Samstag, 12.04.2025, wurden an mehreren Örtlichkeiten im Bereich Rotenburg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei erwischte die Polizei insgesamt 20 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs gewesen sind. Der traurige Spitzenwert betrug nach Abzug der Toleranzen 119 km/h, bei erlaubten 80km/h. Der Fahrzeugführer hat nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro zu erwarten.

Rotenburg - Randalierende Jugendliche

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, werden mehrere randalierende Jugendliche am Bahnhof in Rotenburg gemeldet. Diese sollen ihren Unmut an Fahrrädern und Warnbaken auslassen. Die Jugendlichen (Alter zwischen 14 und 16 Jahren) können angetroffen und kontrolliert werden, jedoch können keine beschädigten Fahrräder oder Baken vorgefunden werden. Hinweise auf beschädigte Geschädigte im Bereich des Bahnhofs werden bei der Polizeiinspektion Rotenburg entgegengenommen (Telefon 04261-9470).

Zeven - Trunkenheitsfahrt

Nach dem es am Samstagabend zu einem Beinaheunfall auf der BAB 1 gekommen ist, erhalten die Beamten einen Hinweis auf den Pkw und unterzogen den 36-jährigen Pkw-Führer einer Verkehrskontrolle. Im Zuge dessen kann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bremervörde - Fundstück der Woche

Am Samstagmorgen konnte durch einen aufmerksamen Mitarbeiter beim Entleeren der Altkleidercontainer eine Schlange aufgefunden werden. Die Schlange befand sich in einen zugeschnürten Kopfkissenbezug und ist vermutlich durch ihren Eigentümer dort ausgesetzt worden. Bei der Schlange handelt es sich vermutlich um eine Boa und man konnte ihr ein neues adäquates Zuhause bei einer Wildtierauffangstation geben. Wer Hinweise auf den Eigentümer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bremervörde in Verbindung zu setzen (Telefon 04761-74890).

Bremervörde - Ohne Führerschein aber mit Promille Am 13.04.25, gegen 02:20 Uhr, stellten die Beamten während einer Verkehrskontrolle bei einer 40-jährigen Pkw-Führerin Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Pkw-Führerin nach einer gerichtlichen Entscheidung die Fahrerlaubnis bereits im Vorfeld entzogen worden ist.

Worpswede - Unfall nach Straßenverkehrsgefährdung Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 165 (Hüttendorfer Straße/ Nordsoder Straße), in Höhe des "Alten Schiffgraben", zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mehrere Fahrzeuge im Kurvenbereich überholte und aufgrund von Gegenverkehr nach rechts einscheren musst. Der Pkw einer 26-jährigen Frau wurde dabei beschädigt, der 25-jährige Fahrzeugführer des Gegenverkehrs musste erheblich abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Karlshöfen von der Unfallörtlichkeit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zu dem Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem beteiligten Pkw um einen dunklen Mercedes-Benz gehandelt haben dürfte, welcher im Bereich der rechten Fahrzeugseite durch den Unfall beschädigt wurde. Das hintere Kennzeichenschild fehlte. Die Polizei Osterholz bitte in dieser Sache unter Tel. 04791 3070 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell