Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Versuchte schwere Brandstiftung am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Bremervörde ++ Richtigstellung - Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nord-West-Ring ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Versuchte schwere Brandstiftung am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Bremervörde ++

Bremervörde. Am Mittwochabend, den 09.04.2025, gegen 22:45 Uhr, kam es am Dienstgebäude des Polizeikommissariats Bremervörde in der Straße Huddelberg 30 zu einer versuchten Brandstiftung.

Die diensthabenden Beamten bemerkten am späten Abend plötzlich einen Feuerschein am Eingangsbereich der Dienststelle. Beim Nachschauen stellten sie den 22-jährigen Mann bei der Tatausführung fest, der bereits in den vergangenen Tagen durch diverse Straftaten aufgefallen war (u. a. Sachbeschädigung an Streifenwagen, Brand an Streifenwagen) Der Beschuldigte hatte mit flüssigem Grillanzünder sowie Stoff- und Papiertüchern Feuer am Kunststoffrahmen eines Fensterelements gelegt.

Die weitere Ausführung der Tat konnte durch das schnelle Eingreifen der Beamten verhindert werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Der Brand konnte mit einfachen Mitteln gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand lediglich geringer Sachschaden am Fensterbereich. Der Mann war alkoholisiert und wurde noch in der Nacht in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

++ Richtigstellung - Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nord-West-Ring ++

Zeven. In der gestrigen Pressemitteilung zum Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nord-West-Ring kam es zu einem inhaltlichen Fehler bezüglich der Fahrereigenschaften.

Korrekt ist:

Der 46-jährige Unfallverursacher war nicht der Toyota-Fahrer, sondern der der VW-Fahrer. Folgerichtig fuhr der VW Passat dem Toyota des 25-jährigen leicht Verletzten auf, der dann in den Audi A4 einer 48-jährigen geschoben wurde. Entgegen der ursprünglichen Darstellung war somit auch nicht der Toyota-Fahrer, sondern der alkoholisierte VW-Fahrer von den polizeilichen Maßnahmen betroffen.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell