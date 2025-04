POL-ROW: ++ Verkehrsunfallstatistik 2024 für den Landkreis Rotenburg (Wümme) vorgestellt: Weniger Unfälle - mehr Verletzte ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Mann beschädigt Polizeidienststelle in Gnarrenburg ++ Gnarrenburg. Gegen 01:35 Uhr bemerkte ein Rettungssanitäter eine männliche Person mit einem Stein in der Hand vor der Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße 1a. Auf Ansprache äußerte sich der Mann abwertend über die ...

mehr