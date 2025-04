POL-ROW: ++ Wildunfall auf der B495 bei Oerel - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Verkehrsunfall beim Überholvorgang auf der K219 - Zwei Personen leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Wildunfall auf der B495 bei Oerel - Motorradfahrer schwer verletzt ++

Oerel. Am Mittwochabend, den 09.04.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 495 bei Oerel (Ebersdorfer Straße) in Richtung Bremervörde zu einem Verkehrsunfall mit einem Wildtier.

Ein 72-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Maschine (Honda) die B495, als plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer stürzte und rutschte mit dem Motorrad in den Grünstreifen der Gegenfahrbahn.

Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

++ Verkehrsunfall beim Überholvorgang auf der K219 - Zwei Personen leicht verletzt ++

Scheeßel. Am Mittwochnachmittag, den 09.04.2025, gegen 17:09 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 219 (Mühlenende) bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads (Fantic) beabsichtigte, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Mercedes V-Klasse. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch touchierte das Kraftrad die linke Seite des Pkw, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

