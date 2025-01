Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kopfhörer und Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (29.01.2025), zwischen 15 und 17 Uhr, stahlen Unbekannte einen Geldbeutel und Apple AirPods aus einer Handtasche in einer Subway-Filiale am Berliner Platz. Die Handtasche gehört einer Angestellten des Schnellimbisses und war in einem nicht verschlossenen Nebenraum abgestellt.

Haben Sie beobachtet, wie jemand zur Tatzeit im Subway in einen als "privat" gekennzeichneten Nebenraum ging? Oder können Sie andere Hinweise zur Tat geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

