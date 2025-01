POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Benckiserstraße, nahe der Einmündung zur Berliner Straße, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Skoda, der am Fahrbahnrand parkte. Der Fahrzeughalter stellte das Auto dort am vergangenen Montag (27.01.2025) um cairca 20 Uhr ab. Als er am Folgetag (28.01.2025) um 5 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Lackschäden an der Beifahrerseite. Offenbar ...

mehr