Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Selm (ots)

Die Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch und einem vollendeten Einbruch in Selm Zeugen.

Ein unbekannter Täter versuchte am Freitag (01.11.2024) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in eine Wohnung in der Lünener Straße einzudringen.

Eine Zeugin hörte Geräusche und öffnete die Terrassentür. Sie bemerkte eine männliche Person im Garten, die bei Erblicken über einen Zaun flüchtete.

Der Mann wird als ca. 175 - 180cm groß beschrieben. Er trug ein Cappy.

Am gleichen Tag wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr in eine Wohnung des Nachbarhauses eingebrochen.

Unbekannte Täter gelangten in die dortige Erdgeschosswohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell