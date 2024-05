LPI-J: Babykatzen gefunden

Apolda (ots) - Kurz vor Mitternacht versuchte gestern ein unbekannter Mann in eine Pizzeria in der Goerdelstraße in Apolda einzubrechen. Passanten sahen den Mann, wie er versuchte durch ein zuvor ausgehangenes Fenster zu steigen. Als sie den Mann ansprachen, ergriff er die Flucht und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

