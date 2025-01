Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 36-Jähriger zweimal betrunken erwischt - Endstation Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag (30.01.2025), gegen 0:50 Uhr, ein 36-jähriger Autofahrer auf, der mit Schlangenlinien in der Rohrlachstraße fuhr. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,09. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entommen wurde. Er wurde anschließend von seiner Ehefrau abgeholt und nach Hause gebracht. Dort nutzte er scheinbar einen günstigen Moment, nahm erneut die Fahrzeugschlüssel, stieg in dasselbe Auto und fuhr weg. Gegen 1:50 Uhr wurde der 36-Jährige erneut durch Polizeikräfte in der Rohrlachstraße kontrolliert. Diesmal verhielt er sich aggressiv und uneinsichtig. Er wurde anschließend wieder zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine weitere Blutprobe entnommen wurde. Diesmal endete seine Ausflug nicht zu Hause, sondern im Polizeigewahrsam, wo er den Rest der Nacht verbrachte. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell