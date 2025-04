Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pärchen beim Ladendiebstahl erwischt - Messer bei Durchsuchung entdeckt

Bad Hönningen (ots)

Am Montagmittag wurde ein Pärchen in einem Einkaufsmarkt in Bad Hönningen beim Ladendiebstahl ertappt. Das Diebesgut hatten sie teilweise in einem mitgeführten Rucksack sowie in der Jacke versteckt.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei der weiblichen Beschuldigten zudem ein Einhandmesser im BH aufgefunden. Aufgrund dieser Bewaffnung wurde der Diebstahl als Diebstahl mit Waffen eingestuft.

Die beiden Beschuldigten wurden zur Polizeidienststelle verbracht, wo weitere Maßnahmen eingeleitet wurden.

