Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben es auf Autoräder abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Pariser Straße zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Freitag schlugen die Täter die Heckscheibe an einem Pkw ein, vermutlich um an das Bordwerkzeug zu gelangen, um die Räder des Wagens abzumontieren. An drei weiteren Fahrzeugen machten sie sich ebenfalls an den Felgen zu schaffen. Der Diebstahl der Räder scheiterte, zurück blieb Sachschaden. Die Polizei geht von mehr als 3.000 Euro aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

