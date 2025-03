POL-PPWP: Täter steigen in Kindergarten ein

Kaiserslautern (ots) - Im Verlauf des Wochenendes wurden der Polizei im Stadtgebiet mehrere Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet. Ein 27-jähriger Besitzer berichtete der Polizei am Sonntag, dass die Täter zwischen 1 Uhr nachts und 13 Uhr am Nachmittag in der Trippstadter Straße zugeschlagen haben müssen. Sein Wagen wurde aufgebrochen, aber das Kuriose: Gestohlen wurde nichts. Im Innenraum des Pkw waren der Rückspiegel ...

