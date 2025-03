Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurden der Polizei im Stadtgebiet mehrere Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet.

Ein 27-jähriger Besitzer berichtete der Polizei am Sonntag, dass die Täter zwischen 1 Uhr nachts und 13 Uhr am Nachmittag in der Trippstadter Straße zugeschlagen haben müssen. Sein Wagen wurde aufgebrochen, aber das Kuriose: Gestohlen wurde nichts. Im Innenraum des Pkw waren der Rückspiegel sowie die elektronische Feststellbremse herausgerissen.

In der Gerhard-Hauptmann-Straße beklagte ein 21-Jähriger das Fehlen zweier Rucksäcke. Diese hätten nach eigener Aussage wohl Diebe mitgehen lassen, nachdem sie in den Wagen des jungen Mannes "eingestiegen" waren. Das Fahrzeug stand in einem Parkhaus. Einen Teil der Beute konnte der 21-Jährige in einem Mülleimer wiederfinden. Die Tatzeit beschränkt der Mann auf Sonntag, zwischen 1 und 13 Uhr.

In der Albert-Schweitzer-Straße war ein BMX X1 das Objekt der Begierde. Die Täter öffneten den wohl unverschlossenen Pkw und nahmen sich einen Rucksack, eine Jacke und eine Parkkarte aus dem Innenraum. Laut dem 21-jährigen Halter stand der BMW zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, am Straßenrand.

Zuletzt griffen die Langfinger in der Herzog-von-Weimar-Straße zu. Wie den Ordnungshütern gemeldet wurde, haben sich die Diebe an einer Mercedes-G-Klasse bedient. Der SUV stand zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 9:20 Uhr, am Straßenrand. Die Beute war in diesem Fall Parfüm, eine Designerbrille, eine Sporttasche samt Inhalt sowie Bluetooth-Kopfhörer der Marke "Apple".

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen etwas Merkwürdiges aufgefallen ist oder die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell