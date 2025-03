Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Alkohol aber ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde ein 18-jähriger Autofahrer nach einem Discobesuch gegen 03:10 Uhr in Kaiserslautern in der Zollamtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der junge Mann aus Kaiserslautern alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Eine Blutprobe wurde entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.|PvD

