Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendieb attackiert Ladendetektiv in Brake

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurde am Mittwoch, 18. Dezember 2024, 17:45 Uhr, ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Weserstraße in Brake ertappt. Er setzte sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr.

Der 49-jährige Detektiv beobachtete einen Mann, der Kosmetika im Wert von fast 100 Euro entwendet hatte. Nach dem Passieren des Kassenbereichs sprach er den 35-jährigen Mann auf den Diebstahl an und bat ihn in sein Büro. Statt zu folgen, schubste dieser den Detektiv, spuckte ihn an und floh aus dem Markt. Der Detektiv folgte dem Dieb, der auf dem Parkplatz Unterstützung von Bekannten erhielt. Mehrere Personen attackierten hier den 49-Jährigen, dem wiederum ein 30-jähriger Zeuge zu Hilfe eilte.

Gegen den 35-jährigen Ladendieb ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet worden. Gegen seine Unterstützer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Da der 35-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Detektiv trug leichte Verletzungen davon.

