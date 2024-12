Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Delegiertenversammlung der AfD in Brettorf +++ Zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz +++ Verkehrsbehinderungen möglich

Delmenhorst (ots)

Am kommenden Wochenende findet eine nicht öffentliche Delegiertenversammlung der Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) in Brettorf, Landkreis Oldenburg, statt. Die Partei wird hier festlegen, welche Kandidatinnen und Kandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl 2025 aufgestellt werden. Um einen störungsfreien Verlauf gewährleisten zu können, wird die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Die zuständige Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch erhält hierbei Unterstützung von Einsatzkräften anderer Inspektionen in der Polizeidirektion Oldenburg und der Bereitschaftspolizei.

Im Zusammenhang mit dem Treffen der Delegierten wird mit friedlichen Protestbewegungen der Bevölkerung gerechnet. Insbesondere am Samstag, 21. Dezember 2024, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr ist die Raiffeisenstraße in Brettorf komplett gesperrt. Das Erreichen des örtlichen Bahnhofes mit Kraftfahrzeugen wird in diesem Zeitraum nur eingeschränkt möglich sein. Außerdem ist am Samstag zwischen 11:30 und 15:00 Uhr mit temporären Sperrungen der Uhlhorner Straße zu rechnen, die die Hauptverbindung zwischen Neerstedt und der B213 darstellt. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

