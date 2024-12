Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen durch Auffahrunfall auf der B211 in Ovelgönne verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall auf der B211 in Ovelgönne wurden am Mittwoch, 18. Dezember 2024, gegen 16:00 Uhr, zwei Personen verletzt. Auf der Bundesstraße kam es zu Behinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Plön mit einem VW die Bundesstraße in Richtung Brake. In Großenmeer wollte er trotz Verbots nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen und bremste dafür ab. Ihm folgte eine 53-Jährige aus Ovelgönne mit einem Dacia, die ihre Geschwindigkeit ebenfalls verringerte. Die dann folgende 50-jährige Frau, ebenfalls aus Schleswig-Holstein, reagierte zu spät und fuhr mit einem Kleinwagen gegen den Dacia, den sie wiederum gegen den VW schob.

Beide Frauen erlitten Verletzungen, die der Frau aus Schleswig-Holstein wurden als schwer eingestuft. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Ein Fahrstreifen der B211 war nach dem Unfall blockiert. Bis ungefähr 17:00 Uhr kam es zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell