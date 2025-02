POL-PDMT: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Freitag, dem 28.02.2025, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte einen in einer Parklücke stehenden Pkw und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Rückfragen bitte an: Für sachdienliche ...

